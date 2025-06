Crespo terá que tomar decisão sobre futuro de seu xodó de 2021

Autor de um dos gols do título paulista de 2021, Luan está sem espaço no São Paulo e tenta retomada com treinador com quem foi campeão / Crédito: Jogada 10

Hernán Crespo está de volta ao São Paulo. Após uma passagem em 2021, que rendeu o título do Campeonato Paulista e o fim do jejum do clube paulista de nove anos sem taça, o treinador terá como um de seus principais objetivos neste início de novo trabalho, definir o futuro de um de seus xodós.