Sorvete em São Paulo e futevôlei com Neymar: Yamal segue curtindo férias no Brasil

Jovem atacante do Barcelona e da Seleção Espanhola curte dias de folga no país desde o início da semana

Lamine Yamal, jovem destaque do Barcelona e da Seleção Espanhola, segue curtindo suas férias no Brasil. Após surfar com Gabriel Medina, o atacante foi visto tomando um sorvete em São Paulo e também jogou um futevôlei com Neymar.

Nas redes sociais, circulam um vídeo que mostra Yamal comprando um sorvete um sorvete de bolo de rolo em um estabelecimento no Beco do Batman, em São Paulo, na quarta-feira (18).