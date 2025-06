Solto pela terceira vez, Jô se manifesta sobre responsabilidade com pensão alimentícia

Detido — pela terceira vez — desde o dia 12 de junho, o ex-jogador Jô contou com a ajuda de amigos para quitar a dívida judicial e ser liberado cinco dias depois, nessa terça-feira (17). O ex-Corinthians estava preso novamente por atraso no pagamento de pensão alimentícia, algo que, para ele, “poderia ter sido resolvido de outra forma”.

O ex-jogador tem oito filhos no total, mas apenas dois nasceram da união de 16 anos com Cláudia Silva. O caçula é fruto de uma relação extraconjugal com a influenciadora Maiara Quinderolly, pivô do divórcio de Jô — que resultou em uma das ações judiciais contra ele.

Mensagem pública

Jô usou as redes sociais para ressaltar o papel dos amigos na sua liberdade e agradeceu aos apoiadores nos dias de reclusão. Por fim, assumiu o compromisso de quitar os débitos pendentes: “Sei da minha responsabilidade. Estou comprometido a resolver todas pendências que me trouxeram até aqui. Farei isso com responsabilidade e dignidade, pensando no melhor para os meus filhos”.

“Quero agradecer profundamente a todos que se preocuparam comigo. Todos que enviaram mensagens, ligaram, oraram ou torceram pela minha liberdade. Aos meus amigos, se não fosse por vocês, eu ainda estaria lá. Nunca esquecerei o que fizeram por mim”, completou.

Histórico recente e cenário financeiro

Trata-se da terceira prisão do ex-jogador pelo mesmo motivo em pouco mais de um ano. Em maio de 2024, ele acabou detido em Campinas, às vésperas de uma partida pelo Amazonas FC. Já em dezembro do mesmo ano, foi preso durante um treino do Itabirito Futebol Clube, em Minas Gerais. A liberdade, em ambos casos, ocorreu sob pagamento imediato das dívidas.