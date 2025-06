Palmeiras: Abel revela debate com auxiliares sobre mudanças no intervalo

A vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly (EGI), nesta quinta-feira (19/6), teve o dedo do técnico Abel Ferreira. Afinal, o português fez mexidas no intervalo que mudaram a história do jogo. Mas, segundo o próprio, em entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), houve debate e até mesmo discordância com seus auxiliares acerca de tais modificações.

Ao fim do primeiro tempo, Abel retirou Raphael Veiga e Vitor Roque, dando lugar a Maurício e Flaco López, respectivamente. Se o primeiro gol foi contra, de Abou Ali, o segundo saiu de assistência do meia e conclusão do atacante.