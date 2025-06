Pai de Piquerez provoca Corinthians e leva ‘chamada’ do filho: ‘Já está grande’

Durante as entrevistas na zona mista após vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly, lateral uruguaio dá grande bronca em seu próprio pai, Daniel

O Palmeiras conheceu sua primeira vitória no Mundial de Clubes, mas nem tudo foi festa após o 2 a 0 sobre o Al Ahly nesta quinta-feira (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O lateral Joaquín Piquerez não poupou seu próprio pai, Daniel, durante as entrevistas na zona mista.

O motivo para a bronca foi a postagem de seu pai nas redes sociais. Nela, aparece uma foto com uma provocação ao arquirrival Corinthians. Fora do estádio, Daniel exibiu uma faixa com a mensagem “acesso negado”, que logo ganhou vasta repercussão em decorrência da eliminação do time alvinegro ainda na fase prévia da Libertadores.