Messi diz que Palmeiras é ‘um dos grandes do mundo’ antes de jogo decisivo no Mundial

Lionel Messi foi o grande destaque do Inter Miami na segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. Com um belo gol de falta, o craque argentino garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Porto, de virada, em Atlanta, e deixou o time dos Estados Unidos a um empate da classificação para as oitavas de final.

Após a partida, Messi falou sobre o próximo desafio, contra o Palmeiras, que mais cedo venceu o Al Ahly por 2 a 0 e lidera o grupo pelo saldo de gols. O astro argentino elogiou o clube brasileiro e prevê dificuldades contra o time comandado pelo técnico Abel Ferreira.