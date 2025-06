Messi brilha, e Inter Miami vence o Porto de virada no Mundial de Clubes

Craque marca de falta e mantém time na disputa com o Palmeiras pela liderança do Grupo A; europeus sofrem primeira derrota para não europeus

Com brilho de Messi, o Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1 de virada, nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O time português saiu na frente com um gol de pênalti de Samu, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Segovia empatou e o craque argentino garantiu a virada com um belo gol de falta.

Dessa maneira, o Inter Miami segue na briga com o Palmeiras pela liderança do Grupo A. Ambos os times estão com quatro pontos, mas o Verdão leva a vantagem no saldo de gols e ocupa o topo da chave. Porto e Al Ahly, com um ponto cada, estão na terceira e quarta posições, respectivamente.