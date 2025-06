Inter analisa os próprios erros para largar o Z4 na retomada do Brasileiro

O Inter precisará suportar o cenário incômodo de ser uma das quatro piores campanhas do Campeonato Brasileiro durante um mês. A paralisação da temporada ocorre depois da disputa de pelo menos um terço do torneio, já que restam 26 rodadas. O período sem jogos pode ser essencial para o Colorado ter êxito na missão de se recuperar no Brasileirão. Com isso, as prioridades neste intervalo será analisar, identificar os erros e corrigi-los, além de tentar recuperar os atletas machucados.

Antes do início do campeonato, a expectativa era de que o Internacional se credenciasse a um candidato ao título. Principalmente pela fase de 16 jogos invictos no segundo turno da edição passada do Brasileiro, que valeu uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Inclusive, mesmo com o início de temporada irregular, o técnico Roger Machado teve sucesso em retomar o nível de atuação quando assumiu a equipe, especialmente no segundo turno de 2024. Com isso, garantiu o título do Gaúchão nesta temporada e a quebra de sete anos de títulos do arquirrival. Entretanto, o desempenho negativo no Brasileirão o impede de confirmar a expectativa.