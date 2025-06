Fora da estreia do Real Madrid no Mundial, Mbappé é hospitalizado

O Real Madrid comunicou na manhã desta quinta-feira (19) que o atacante francês Mbappé deu entrada em um hospital nos Estados Unidos. Um dos astros da equipe, ele ficou fora da estreia no Mundial, no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na quarta (18). Ele não tem previsão de voltar a jogar.

Parte médico de Mbappé.