Flamengo tem treino descontraído antes de jogo contra o Chelsea

Ayrton Lucas, que completa 28 anos de idade nesta quinta-feira (19), levou ovada dos companheiros do elenco e promete revanche

Na véspera de jogo importante pelo Mundial de Clubes, o elenco do Flamengo não deixou de se divertir. O clube teve um treino descontraído nesta quinta-feira (19), na Universidade de Stockton, em Atlantic City. Aniversariante do dia, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que completou 28 anos de idade, levou ovada dos companheiros do elenco.

Nas redes sociais, o clube compartilhou o momento. O lateral esquerdo prometeu uma revanche com os companheiros. Ayrton Lucas colocou Bruno Henrique e Gerson como seus alvos, visto que foram eles que o amarraram na trave para que o camisa 6 levasse uma ovada.