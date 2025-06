Filipe Luís descarta mudar estilo de jogo do Flamengo contra o Chelsea: ‘Tenho convicção’

Treinador também ressalta todos os jogadores à disposição pela primeira vez desde que assumiu o clube: 'Maravilhoso ter diversas opções' / Crédito: Jogada 10

A poucas horas da partida entre Flamengo e Chelsea, o técnico Filipe Luís destacou que acredita que o time rubro-negro tem chance de vencer a partida. Além disso, ele reforçou que a equipe vai manter a mesma estratégia dentro de campo desde que assumiu o clube desde novembro do ano passado. “Eu tenho uma convicção, uma ideia muito clara do que eu penso no jogo. É muito clara a forma que eu acredito que escolhemos para o caminho a ser traçado até a vitória. E o adversário, que dependendo da qualidade, tanto ofensiva como defensiva, nos vai causar dificuldades e nos vai colocar em algum terreno onde também estamos preparados para jogar. Porque treinamos todas as fases do jogo, sempre, mas treinamos da mesma forma”, disse antes de complementar.

Nunca, jamais iria mudar o meu time de jogo por causa de um adversário. Seria, completamente e absolutamente, na minha visão e opinião, errado para os jogadores. Porque eu estou preparando eles oito meses para jogar de uma forma e agora eu iria mudar. Então, sem nenhuma dúvida, vamos continuar da mesma forma. E o jogo que vai ditar em qual terreno a gente vai andar dentro do campo durante o jogo", destacou. Após as vitórias na primeira rodada, Flamengo e Chelsea somam os mesmos três pontos e têm o mesmo saldo de gols (2). O Rubro-Negro lidera a chave pelo número de cartões. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field. Mais da coletiva de Filipe Luís: Elenco à disposição: "Maravilhoso, ter todos os jogadores a disposição, ter opções, diversas opções para mudar a estrutura, pra pensar em várias ideias diferentes, para ter mais mudanças no segundo tempo de um jogo, é muito bom. Claro que tem também a parte negativa dessa história, que são mais de 20 jogadores. E quando você tem mais de 20 jogadores, alguns não conseguem treinar, porque a maior especificidade do futebol são 10 contra 10. E isso é o que dói no meu coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos eles é treinando todos da mesma forma. Então isso acontece, mas estamos dando um jeito aí pra poder deixar todos preparados pra quem decidir começar."