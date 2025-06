Em baixa no Grêmio, Jemerson pode se transferir para o Athletico

Zagueiro está em uma curta lista de jogadores considerados negociáveis no elenco do Imortal pela sequência de atuações negativas

O zagueiro Jemerson pode deixar o Grêmio nesta janela de transferências. O jogador acumula algumas falhas nesta temporada e se tornou alvo de reclamações da torcida pelo desempenho abaixo do esperado. Neste cenário, há o interesse do Athletico em contratá-lo. A informação é do portal “Trétis”.

Assim, caso haja a formalização de uma investida, o clube gaúcho não deve apresentar resistência. Ainda mais se a proposta for considerada atrativa. A análise no clube paranaense é que o contexto do atleta no Grêmio pode ser favorável para uma saída e que ele aceite disputar a Série B. Isso porque, o defensor integra uma curta lista de jogadores considerados negociáveis. Além dele, estão o lateral-direito João Lucas, o lateral-esquerdo Luan Cândido, os meio-campistas Gabriel Silva e Nathan Pescador, e o atacante Pavón.