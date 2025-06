Com futuro incerto no São Paulo, Ruan passará por procedimento no joelho

O zagueiro Ruan Tressoldi precisará passar por um procedimento no joelho direito, que o deixou fora dos últimos jogos do São Paulo. Enquanto isso, o Tricolor ainda negocia com o Sassuolo, da Itália, para que o empréstimo do defensor seja prorrogado. O jogador tem contrato com o clube até o dia 30 de junho e seu futuro é indefinido.

Após um leve imbróglio, São Paulo e Sassuolo avançaram na negociação para estender a permanência do zagueiro por mais um ano. O clube italiano havia ficado irritado com o Tricolor por conta do atraso do pagamento de uma das parcelas do empréstimo. As negociações, com a participação do empresário Gabriel Vieira, ainda estão em andamento para que o Soberano mantenha o jogador no elenco.

Porém, Ruan não joga desde a vitória do São Paulo por 2 a 1 em cima do Náutico, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril. O zagueiro entrou no fim, mas ficou poucos minutos em campo após começar a sentir fortes dores no joelho. Os exames de imagem, no entanto, não mostram com exatidão o grau do problema.

O prazo de recuperação também é uma incógnita. Caso não tenha nenhum problema, o defensor pode voltar em algumas semanas. Contudo, caso precise realizar uma cirurgia, o zagueiro pode voltar a atuar daqui dois meses.

Sassuolo deseja vendê-lo

A lesão de Ruan no joelho direito impede que o Sassuolo venda o zagueiro nesta janela de transferências, o que era o maior desejo dos italianos. Também por isso, as conversas para que o empréstimo seja renovado avançaram na semana passada. Mesmo assim, há a chance de o clube europeu insistir para que o jogador retorne para terminar sua recuperação.