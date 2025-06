Brasileiro do Shanghai Shenhua comenta preparação para clássico pela Copa da China

Os rivais da cidade de Shanghai se enfrentam em mais um jogo decisivo nesta temporada. No domingo (22), às 7h (de Brasília), Shenhua e Port travam forças para definir quem seguirá adiante na Copa da China.

André Luis, atacante do Shenhua, está em preparação com a equipe para o clássico. Dessa maneira, o jogador falou sobre os treinamentos do grupo para a partida e destacou o foco do elenco para fazer uma boa atuação e confirmar a classificação para a próxima fase.