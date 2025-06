Barcelona se aproxima da contratação de Nico Williams, do Athletic Bilbao

O Barcelona está bem próximo da contratação de um antigo sonho: Nico Williams, do Athletic Bilbao. Afinal, os culés chegaram a um acordo para a assinatura de contrato até 2031 e com um salário que gire entre 7 e 8 milhões de euros por ano (cerca de R$ 44 milhões a 50 milhões). A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Com 22 anos, Nico chamou a atenção de alguns clubes do Velho Continente. Nas últimas semanas, o Bayern de Munique esteve perto de acertar a contratação do atacante. No entanto, interrompeu as negociações ao ver o Barcelona à frente na disputa.

Desde a janela de transferências do meio do ano de 2024, o clube espanhol já demonstrava interesse na contratação. O Athletic Bilbao, por sua vez, fez jogo duro para a liberação do atleta e forçam o pagamento da cláusula de rescisão.

Além disso, os culés precisam solucionar o Fair Play Financeiro, para não ter um novo “caso Dani Olmo”. Diante disso, só irá concretizar a negociação quando tiver certeza que poderá inscrever o atacante na La Liga.