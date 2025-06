‘Messinho foi Messi’: jornais pelo mundo reverenciam Estêvão em Palmeiras ‘com pé nas oitavas’

Pela segunda vez neste Mundial de Clubes, Estêvão foi eleito o melhor jogador em campo. Isso ocorreu na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al Ahly nesta quinta-feira (19), pelo Grupo A do torneio da Fifa. Jornais pelo mundo deram destaque à performance do jovem no Estádio MetLife, em Nova York, mencionando que ele fez jus ao apelido de “Messinho”.

O atacante teve participação direta no segundo gol ao começar o contra-ataque que resultou no arremate preciso de Flaco López, aos 13 minutos do segundo tempo. Além disso, teve outras participações em que mostrou desempenho digno do craque argentino.