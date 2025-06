Torcedores celebram inauguração do Fluminense House em Nova York

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o clube promoveu, na última segunda-feira (16), o Fluminense Boat. Um passeio de barco pelo icônico Rio Hudson, em Nova York. Cerca de mil tricolores estiveram a bordo da embarcação. Nesse sentido, ela passou por importantes pontos turísticos como Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilha Ellis.

Ao todo, foram quatro horas de duração. O evento, nesse sentido, foi open bar e open food, com direito a jantar servido na área interna do barco. Ele, inclusive, também teve apresentação ao vivo de um grupo de samba e pagode.

Por fim, o espaço contou com a presença especial do presidente Mário Bittencourt, do vice-presidente Mattheus Montenegro. Além de Felipe Melo, do ex-jogador Preto Casagrande e do Moleque de Xerém Felipe Andrade. Também esteve a bordo o Secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.