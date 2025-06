São Paulo anuncia o retorno de Hernán Crespo

Argentino retorna ao Morumbis após quatro anos e assinou com o Tricolor até o final de 2026

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira (18) o retorno do treinador Hernán Crespo. O argentino assume o comando do Tricolor após quatro anos e assume a vaga de Luís Zubeldía, com contrato até o final de 2026.

Em sua primeira passagem pelo clube, Crespo conquistou o título Paulista em 2021 e encerrou uma seca de nove anos do Tricolor sem taças. Agora, terá pela frente a missão de reabilitar a equipe no Brasileirão, além de buscar os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, onde partirá das oitavas de final.