PSG segue sem Dembélé para enfrentar o Botafogo no Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Estádio Rose Bowl, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes Fifa 2025. Ousmane Dembélé, artilheiro do PSG na temporada 2024/2025 com 33 gols em 49 jogos, continuará fora. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda no início do mês, durante um período com a seleção francesa, e segue vetado pelo departamento médico.

No treino desta quarta-feira, na Universidade da Califórnia, em Irvine, Dembélé chegou a participar da fase inicial com o grupo. No entanto, ele foi direcionado logo depois para atividades individuais, conforme publicou o jornal francês L’Équipe. Por isso, sua recuperação segue em andamento, e sua volta aos jogos oficiais continua sendo adiada. A comissão técnica e o departamento médico acompanham o caso com atenção.