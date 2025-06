Palmeiras goleia Sport e enfrenta Flamengo na próxima fase do Brasileirão Feminino

O Palmeiras fechou a fase de classificação do Brasileiro Feminino com goleada por 5 a 1 sobre o Sport, na tarde desta quarta-feira (18), na Arena Pernambuco. O jogo foi válido pela 15ª e última rodada. Amanda Gutierres (duas vezes), Laís Melo, Carla Tays e Yoreli Rincon balançaram as redes para as paulistas.

Desse modo, as Palestrinas avançam na quarta colocação, com 30 pontos. Foram, portanto, nove vitórias, três empates, três derrotas, com 37 gols pró e 20 sofridos.