Mudryk, do Chelsea, é acusado de violar regras antidoping na Inglaterra

O atacante Mudryk, do Chelsea, violou as regras antidoping do futebol inglês, segundo a acusação da Federação Inglesa (FA). Um exame identificou a substância Meldonium na urina do jogador. Ele confirmou que o caso aconteceu em dezembro do ano passado.

O Chelsea contratou Mudryk em janeiro de 2023, em meio ao interesse também do Arsenal. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar no clube londrino. A negociação pode atingir R$ 552 milhões, caso ele cumpra todas as metas estabelecidas. Agora, ele corre o risco de ficar suspenso do futebol por até quatro anos.