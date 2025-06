MP denuncia Payet por violência psicológica contra ex-affair

Ex-jogador do Vasco se relacionou com advogada Larissa Ferrari, que sofreu agressões sexual, física e psicológica

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quarta-feira (18), o francês Payet, por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari. Inicialmente, o caso foi arquivado. Contudo, a promotora reconsiderou a decisão após o recurso de defesa da vítima, que manteve um relacionamento extraconjugal com o jogador.

Payet se relacionou com a advogada entre setembro do ano passado e março deste ano. O jogador conheceu Larissa Ferrari pelas redes sociais, onde iniciaram um relacionamento afetivo com trocas de mensagens diárias. Assim, ambos manifestaram desejo de praticar relações sexuais com “práticas de atos de ousadia e violência”, de maneira consensual.