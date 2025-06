Fifa é rigorosa e suspende jogadores do Boca por quatro jogos

O Boca Juniors terá dois desfalques importantes para a sequência do Mundial de Clubes. Afinal, a Fifa suspendeu o zagueiro Nicolás Figal e o meia Ander Herrera por quatro jogos, de acordo com a ESPN argentina. Dessa forma, a dupla voltaria a ficar à disposição do time argentino somente na semifinal.

O rigor apenas com os jogadores do Boca Juniors gerou revolta nos bastidores. Afinal, a Fifa suspendeu o atacante Belotti, do Benfica, por dois jogos. O clube argentino alega que o lance do jogador do time português foi mais impactante, já que ele acertou o rosto de Ayrton Costa com as travas da chuteira.