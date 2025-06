Confira quanto o Fluminense lucrou com o empate com o Borussia pelo Mundial

Durante os 90 minutos, o Fluminense foi superior ao Borussia Dortmund na estreia pelo Mundial de Clubes, em Nova Jersey. No entanto, faltou eficiência à equipe carioca para sair de campo com os três pontos. Mesmo assim, o clube embolsou uma boa quantia com o empate por 0 a 0.

Afinal, o Tricolor lucrou cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) por ter ficado em igualdade no placar. Esse valor faz parte do faturamento dos clubes, de acordo com os resultados da primeira fase do torneio da Fifa. Ao todo, a entidade pagará 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,1 milhões, na cotação atual) por vitória e metade a cada empate dos clubes participantes.