Companheiro de Neymar abre o jogo sobre futuro de jogador

Jogador, que terminou contrato com o Santos, ainda não renovou o novo vínculo com clube brasileiro / Crédito: Jogada 10

Alvo de clubes europeus, o futuro de Neymar segue indefinido no futebol brasileiro. No entanto, Zé Roberto, ex-jogador e companheiro do camisa 10 do Santos, afirmou em entrevista ao Diário do Peixe, que ele está feliz no clube paulista e que se ele segue atuando, é porque quer. “Se ele quisesse hoje parar de jogar, ou alguns anos atrás, ele teria parado. Só continua jogando até hoje porque ele ama fazer o que ele se propôs a fazer, que é jogar futebol. Se não, teria parado. Só não parou porque ele ama fazer o que ele está fazendo, que é jogar futebol”, disse.

Além disso, Zé Roberto afirmou ainda, que o maior desejo de Neymar é terminar a carreira com sucesso. "O que ele mais quer é sair em forma, o que ele mais quer é não ter mais lesão, o que ele mais quer é ajudar a seleção no próximo ano. O que ele mais quer é terminar uma carreira com sucesso", afirmou. Neymar e o Santos Neymar chegou no Santos no início deste ano, marcando o retorno ao clube em que foi revelado para o futebol mundial. No entanto, o jogador sofreu com duas lesões seguidas que o deixou de fora dos gramados grande parte do contrato.