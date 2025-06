Renato nega surpresa com boa atuação do Fluminense: ‘Eu, não’

Técnico do Flu reafirma confiança nos jogadores e revela o que faltou para o Tricolor sair com a vitória contra o Dortmund

O técnico Renato Gaúcho endossou as falas de Jhon Arias após o empate em 0 a 0 do Fluminense com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17/6), pela primeira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. Durante a coletiva de imprensa após o término do duelo, Renato reafirmou que preparou o time para vencer o jogo, mesmo sabendo das dificuldades contra um europeu. Assim como o craque colombiano, ele afirmou que não ficou surpreso com a boa atuação do Flu.

“Talvez tenha faltado calma e tranquilidade para finalizar e sair com a vitória. Como disse o Arias, muita gente ficou surpresa, mas eu, não. Preparei o time para ganhar, jogar para dentro e tirar os espaços, sempre com respeito. Jogamos o tempo todo para frente, em busca do gol. Estou bastante feliz e orgulhoso com o que a equipe produziu diante de um adversário muito poderoso”, analisou.