Renato Gaúcho elogia atuação do Fluminense contra o Dortmund

Após o empate em 0 a 0 do Fluminense com o Borussia Dortmund, o técnico brasileiro Renato Gaúcho falou sobre a atuação tricolor no MetLife Stadium. Logo após o apito final nesta terça-feira (17/6), o comandante agradeceu o apoio massivo da torcida do Flu, que deu show em Nova Jersey e cantou do início ao fim.

Ele também lamentou o empate, já que o Fluminense criou as melhores oportunidades. Para Renato, no entanto, a atuação dá confiança para o restante do Mundial de Clubes.