Renato Gaúcho brinca sobre virar avô: ‘Pai que gosta muito da filha, tem ciúmes’

Treinador do Fluminense também expôs hábitos consumistas da filha e indicou ser o principal motivo para ainda estar ativo no futebol

“Eu nunca parei para pensar nisso. Gosto tanto da minha filha. E pai que gosta da filha tem ciúme. No fundo, no fundo, gostaria de ser avô sim. Se tiver que acontecer, vai acontecer normalmente”, esclareceu o treinador.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, recentemente foi vítima de sua filha Carol Portaluppi em brincadeira que fingiu estar grávida. O comandante inicialmente destacou o sentimento que tem de super proteção com a herdeira. Apesar disso, confessou que vê com bons olhos a possibilidade em ser avô, porém cita que não é uma prioridade, em entrevista ao jornal “O Globo”.

Renato Gaúcho também apontou que a principal razão de continuar no futebol são os hábitos consumistas da filha. Inclusive, citou que por tal cenário não levou uma lista de compras de Carol para os Estados Unidos, país sede da primeira edição do novo Mundial de Clubes.

“Está 100%. Minha filha que faz palpitar um pouco mais forte de vez em quando. Eu precisava daquela semana para treinar o time. No ano passado, fui com o Grêmio para La Paz. Vida normal”, concluiu o treinador.

Vale relembrar que Renato Gaúcho foi ausência em duelo do Fluminense ainda pela fase de grupos da Sul-Americana, que ocorreu no início de maio. Na oportunidade, a equipe carioca viajou para a cidade de La Paz, na Bolívia, devido ao embate com o San José, no estádio Hernando Siles.

Ele permaneceu no Rio de Janeiro por uma recomendação médica pela altitude superior a 3,6 mil metros da cidade. O palco do jogo, aliás, detém a sexta maior altitude da América do Sul. A decisão do treinador em não viajar para a Bolívia se explica por uma limitação física. Afinal, quando ainda comandava o Grêmio, passou por um procedimento cirúrgico chamado ablação cardíaca, que tem o intuito de corrigir áreas do coração responsáveis por provocar arritmia.