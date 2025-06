Presidente da La Liga critica novo Mundial: ‘Meu objetivo é garantir que não haja mais’

Javier Tebas volta a reclamar a realização do torneio com 32 equipes e cita falta de espaço no calendário e intensidade nas partidas nos EUA

O dirigente falou sobre o assunto no evento que celebrava o décimo aniversário da assinatura do Decreto Real, ordem que implementa a distribuição centralizada de direitos audiovisuais na La Liga. Nesse sentido, ele explicou que prefere a versão antiga do Mundial, que não afetava o inchado calendário do futebol mundial.

“Não há datas. Assim, não há necessidade de outra competição que transfira dinheiro para um setor de clubes e jogadores e venha de algum lugar. Não há mais dinheiro aqui. Temos que manter o ecossistema e eliminá-lo. Seguir como era antes”, frisou.

Por fim, o futebol espanhol tem dois representantes no torneio: Atlético e Real Madrid. Os Colchoneros estrearam contra o PSG e perderam por 4 a 0 para os atuais campeões da Champions League. A equipe merengue, por sua vez, estreia na quarta-feira (18), contra o Al-Hilal, no primeiro jogo do Grupo H.