Liverpool perto de anunciar terceiro reforço para 2025/26

O lateral-esquerdo húngaro Milos Kerkez está perto de se juntar ao clube, com exames médicos previstos para a próxima semana

A transferência de Milos Kerkez para o Liverpool está praticamente certa. O próprio pai e agente do jogador, Sebastian Kerkez, confirmou o acerto em entrevista ao canal do ‘YouTube’ ‘Super Indirektno’. Segundo ele, o lateral-esquerdo húngaro de 21 anos deve realizar exames médicos na próxima semana e se tornar o terceiro reforço do clube inglês, depois de Jeremy Frimpong e Florian Wirtz, que deve ser apresentado oficialmente na sexta-feira (20).

