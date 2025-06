Juliane Santos revive estreia como comentarista: ‘Fiquei tremendo na Vila Belmiro’

Jornalista esportiva do UOL Esportes, com passagem pela TNT Sports, recordou como foi lançada à comentarista durante jogo do Santos / Crédito: Jogada 10

A jornalista Juliane Santos recordou, durante o programa ‘Terrabolistas’, transmitido ao vivo nas segundas-feiras pelo portal Terra, seus primeiros passos como comentarista esportiva. No UOL Esporte e com passagem pela TNT Sports, ela narrou, em tom intimista, como viveu os bastidores da primeira cobertura profissional, em plena Vila Belmiro. “Uma das melhores experiências da minha carreira. Cheguei tremendo na Vila Belmiro, não sabia se daria conta”, revelou Juliane, ao descrever o impacto de estar em campo pela primeira vez como profissional.

Realizado no litoral paulista e transmitido pela rádio web Poliesportiva, o duelo era válido pelo Campeonato Brasileiro à época. Embora escalada inicialmente como repórter, ela recebeu uma missão de comentar a partida naquela ocasião. "Eu estava muito nervosa. Mulher comentando futebol não pode errar, ou você é massacrada", prosseguiu. Apoio familiar A jornalista contou que, ao receber a proposta, pensou em recusar por insegurança. "Perguntei se podia pensar um dia, e meu pai, sempre muito lúcido, me aconselhou: 'Juliane, vai ter machismo e tudo bem. Mas confie no seu potencial. Você estudou pra isso'", lembrou. Ela citou esse incentivo paterno como determinante para aceitar o desafio de comentar o duelo. "Um jogo de peso, Santos e Grêmio. Eu voltei para casa, conversei com meu pai. Ele me fez enxergar que eu estava no momento certo para confiar em mim mesma", contou. Realização profissional para Juliane Ela destacou o simbolismo pessoal de sua chegada ao estádio. "É diferente entrar como profissional. Quando você entra como torcedora, é emoção. Quando entra pra trabalhar, mistura sonho com responsabilidade", afirmou. Na transmissão, ela se esforçou para manter a imparcialidade: "Difícil, mas consegui", completou.