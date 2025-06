Inter traça plano específico para Alan Patrick com foco na segunda parte da temporada

Liderança técnica da equipe, Alan Patrick deu início a planejamento de recuperação física antes do último compromisso do Colorado

A avaliação é que a presença do meio-campista será primordial para o Internacional crescer nas partidas decisivas pelas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Especialmente pela sua participação direta em gols e poder de decisão, que se manteve regular em 2025. Até o momento foram 24 jogos, com 11 gols e 11 assistências. Alan Patrick, aliás, não esteve disponível no último jogo antes da paralisação na temporada, na derrota para o Atlético. O camisa 10 cumpriu suspensão automática depois de receber o terceiro cartão amarelo. Inclusive, na ocasião, ele também foi ausência dos treinos da semana para já começar o processo de recuperação especial.

O Inter criou um planejamento especial para ter Alan Patrick em plena condição física para a segunda parte da temporada. O clube gaúcho sofre com a escassez de opções, tanto que uma das suas metas é recuperar alguns dos seus oito jogadores que estão entregues ao departamento médico durante a paralisação na temporada. Assim, para evitar perder também sua principal liderança técnica, o Colorado iniciou um processo de retomada física do camisa 10 antes mesmo da parada para a disputa do Mundial de Clubes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Maratona aguarda o Inter na retomada

Entre os trabalhos, o meio-campista foi submetido a atividades para retomar o melhor condicionamento físico e também trabalhos com a fisioterapia. Importante destacar, aliás, que os jogadores do Inter ganharam 15 dias de descanso, com a exigência de resgatar também suas melhores condições mentais. O elenco se reapresenta somente no dia 28 de junho.

O curto período de férias e a mini pré-temporada serão essenciais para os atletas terem êxito em suportarem a nova sequência exaustiva de partidas que terá pela frente na segunda parte do ano. Afinal, o Colorado enfrentará cinco embates em 17 dias, sendo os quatro primeiros pelo Campeonato Brasileiro. No caso, o duelo com o Vitória pela 13ª rodada do torneio. O último jogo desta maratona será o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, quando medirá forças com o Fluminense.

Compromissos após a retomada da temporada

Internacional x Vitória – Brasileirão – 13/7