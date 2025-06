Grêmio alcança rendimento de sétimo colocado do Brasileirão com Mano

Em sete jogos no torneio nacional, com o novo treinador o Imortal teve apenas uma derrota e sucesso em deixar a zona de rebaixamento

Sob o comando de Mano, até aqui foram 13 partidas, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas. Com isso, detém um rendimento de 48% levando em consideração embates pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Sul-Americana. Nos torneios mata-mata, os resultados foram aquém das expectativas. Afinal, o CSA eliminou o Imortal na terceira fase da Copa do Brasil. Já na Sul-Americana, os gaúchos até avançaram de fase, mas para os playoffs. Até porque desperdiçou chances de assumir a primeira colocação do seu grupo e assegurar a classificação direta para as oitavas.

O Grêmio teve desempenho decepcionante majoritariamente na primeira parte da temporada. Apesar disso, a esperança é de que o Tricolor gaúcho consolide a recuperação no ano, principalmente depois da mudança na comissão técnica. A chegada de Mano Menezes, por exemplo, possibilitou a equipe deixar a zona de rebaixamento. Inclusive, a melhora também é evidente no aproveitamento depois da modificação.

Grêmio confirma reação no Campeonato Brasileiro

Em contrapartida, mais especificamente no Brasileirão, a impressão na reta final foi positiva, pois conseguiu emplacar uma sequência de três rodadas de invencibilidade. O momento possibilitou sair do Z4 e alcançar a 11ª colocação, com 16 pontos. A campanha do Grêmio com Mano Menezes no Campeonato Brasileiro é de sete partidas, com três resultados positivos, três empates e apenas um revés. Ou seja, um aproveitamento de 57%.

Desta forma, caso mantivesse a regularidade e o atual treinador tivesse iniciado o torneio no comando, provavelmente o Imortal estaria na sétima posição, no atual cenário. Posteriormente, o desafio será concretizar a evolução do time tanto em questão de resultado como em nível de atuação com o período livre de apenas treinos durante a paralisação da temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes.

Resultados da equipe com Mano no comando

Godoy Cruz 2 x 2 Grêmio — Sul-Americana – 24/04