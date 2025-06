Galvão elogia Flamengo e acredita em vitória contra o Chelsea no Mundial

O Flamengo estreou no Mundial de Clubes com vitória: 2 a 0 no placar contra o Espérance, da Tunísia. Dessa forma, o narrador Galvão Bueno usou as redes sociais para elogiar a atuação do Rubro-Negro. Além disso, também afirmou que acredita em uma vitória do brasileiro contra o Chelsea.

“Bela estreia do Flamengo no Mundial de Clubes!! 2 a 0 no Espérance, da Tunísia! Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo! Pra dividir a liderança do grupo com o Chelsea! Na sexta, eles se enfrentam pela primeira colocação! Dá pra encarar? Eu acredito”, disse.