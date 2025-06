Fluminense joga melhor, mas empata com o Dortmund na estreia no Mundial

O Fluminense fez uma ótima exibição, mas ficou no empate com o Borussia Dortmund (ALE) na estreia das equipes no Mundial de Clubes, nesta terça-feira (17/6), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Apesar de criar as melhores chances, o Flu não conseguiu sair do 0 a 0 contra os alemães, que terminaram a Bundesliga na quarta posição na atual temporada. Ainda assim, a notícia é boa, já que, com o resultado, o Tricolor pode sonhar com a passagem como líder do Grupo F.

Primeiro tempo

Contrariando a expectativa, o Fluminense foi o dono do primeiro tempo. Atuando com extrema determinação tática e física, o time brasileiro não teve mais a posse de bola, mas criou as melhores oportunidades. O zagueiro pela esquerda do Dortmund, Bensebaini, levou amarelo logo no primeiro minuto de jogo e isso fez com que Arias se animasse pelo lado direito, partindo para cima em muitos lances.