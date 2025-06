Flamengo cumpriu o dever na estreia do Mundial

Roberto Assaf, colunista do Jogada10, analisa o triunfo do Flamengo sobre o Espérance nesta segunda-feira

O Flamengo fez a obrigação. Derrotou o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, na Filadélfia, um gol em cada tempo, alternando momentos distintos ao longo do jogo, suportando um certo sofrimento na etapa derradeira, quando ainda vencia por apenas 1 a 0, lembrando aquela (quase) tragédia diante do Tachira, da Venezuela, recentemente no Maracanã. O time precisa ser mais atento e intenso, pois os próximos adversários serão mais complicados. O que ficou de importante, por ora, foi garantir os três pontos, o que pode encaminhar a classificação. Jorginho e Luiz Araújo foram os melhores em campo.

O início do Flamengo foi animador. Bola no pé, domínio total, e gol de Arrascaeta aos 16 minutos, completando, de primeira, passe de Luiz Araújo. O problema é que o time começou a trocar passes em excesso, notadamente na intermediária, e não criou mais oportunidades, permitindo ao Espérance arriscar eventualmente jogadas ofensivas. Assim, desperdiçou a possibilidade de ampliar o placar, ou até, quem sabe, liquidar no primeiro tempo.