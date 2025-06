Dupla do Fluminense lidera a lista de maiores ‘vovôs’ do Mundial de Clubes

A dupla fica a frente de jogadores de renome mundial, como o croata Luka Modric. No Tricolor, o goleiro e o zagueiro são nomes fundamentais no time de Renato Gaúcho e transmitem liderança para toda a equipe.

A experiência do elenco do Fluminense que já chama atenção nos últimos anos. Entretanto, neste Mundial de Clubes , chegou a um novo patamar. A dupla tricolor Fábio e Thiago Silva puxa a fila dos jogadores mais velhos de toda a competição.

Jogadores mais velhos do Mundial:

Fábio (Fluminense) – 44 anos e 257 dias

Thiago Silva (Fluminense) 40 anos e 265 dias

Denis Onyango (Mamelodi) 40 anos e 30 dias (Mamelodi Sundowns)

Luka Modric (Real Madrid) – 39 anos e 278 dias

Gustavo Cabral (Pachuca) – 39 anos e 243 dias

Fonte: Fifa.

Experiência no gol do Fluminense

Com quase quatro anos diferença para o segundo vovô da lista, o goleiro Fábio se tornou um dos grandes ídolos dos últimos anos do Fluminense. Acolhido pelo Tricolor após a saída conturbada do Cruzeiro, o arqueiro já está em Laranjeiras desde 2022 e já possui 218 partidas pela equipe, sendo um dos principais nomes da conquista da Libertadores em 2023.

Capitão de volta ao Tricolr

Uma das grandes alegrias do torcedor do Fluminense, em 2024, foi o retorno de Thiago Silva. Campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro para casa após se tornar um dos jogadores mais consagrados de sua posição. O destaque é que, se permanecesse no Chelsea, também poderia disputar o Mundial, já que conquistou a Champions em 2021 pelo clube londrino.