Dirigente do Dínamo cita conversas do Flamengo por Carrascal: “Suspensas pelo Mundial’

Após contratar Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo tem outro alvo para a sequência da temporada. Trata-se do colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo Moscou, para ser sombra de Arrascaeta. No entanto, de acordo com um dirigente do clube russo, as negociações estão congeladas em virtude do torneio da Fifa, nos Estados Unidos.

Dessa forma, o presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, Dmitry Gafin, explicou que o interesse do Rubro-Negro persisti, mas as conversas estão paralisadas.