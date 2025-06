Clube grego demonstra interesse em contratar meia do Santos

Vinicius Zanocelo retorna ao Peixe no fim do mês após empréstimo junto ao Estoril, de Portugal. A tendência é que não fique na Vila Belmiro

O meia Vinicius Zanocelo não deve voltar ao Santos. Afinal, o Panathinaikos está interessado na contratação do jogador por empréstimo, com opção de compra. Contudo, ainda não fez proposta à diretoria do Peixe.

O Panathinaikos não é o único clube interessado na contratação do jogador. Equipes da Espanha, Estados Unidos e Portugal também sinalizaram a vontade de contar com o brasileiro na próxima temporada.

O jogador tem vínculo com o Santos até o fim de 2027. Ele chegou em 2021 emprestado pela Ferroviária e disputou 26 partidas, com um gol e três assistências. Na temporada seguinte, teve bom rendimento na Vila Belmiro, quando entrou em campo em 50 jogos, com cinco gols. Assim, no fim de 2022, o Peixe adquiriu os direitos e econômicos do meia.

Não demorou muito para ser preterido no clube. Afinal, em março de 2023, ele comunicou à diretoria a sua insatisfação com sua situação no elenco e a vontade de sair. Em seguida, acabou emprestado ao Fortaleza, porém lesões impediram que tivesse uma boa sequência no Castelão. No ano passado, foi emprestado ao Estoril.