Athletico x São Paulo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18/6), às 15h, no CT do Caju, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Furacão está na terceira posição, com 23 pontos somados e ainda briga pela liderança da competição nesta reta final de primeira fase. Já o Tricolor Paulista é o 15° colocado, com 15 pontos, mas apenas cinco do Flamengo, que abre o G-8. Assim, a equipe ainda sonha com uma vaga no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Furacão TV.