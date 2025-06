Torcedores do Fluminense lotam barco em NY antes de estreia pelo Mundial

Quase 1 mil tricolores marcam presença em travessia no Rio Hudson, nesta segunda, um dia antes de jogo contra o Borussia Dortmund

O evento contou com a organização do Fluminense e teve grande porcura. Diante disso, o clube optou por trocar a embarcação inicialmente prevista por uma de maior porte, aumentando a segurança, o conforto e proporcionando uma experiência superior para os participantes. A capacidade anterior, aliás, era de 500 pessoas.

Os torcedores do Fluminense já estão ansiosos para a estreia pelo Mundial de Clubes. Diferente das demais torcidas, os tricolores fizeram um bandeiraço em um barco lotado, na cidade de Nova Iorque. Cerca de 900 torcedores participaram do evento, que atravessou o Rio Hudson, nesta segunda-feira (16).

O passeio de barco teve o nome de “Fluminense Boat”. Os torcedores passaram por Estátua da Liberdade, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, One World Trade Center e Ilha Ellis. A celebração teve cerca de quatro horas de duração, com comida e bebida liberadas.

O Tricolor estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund no Metlife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O grupo ainda conta com Ulsar HD e Mamelodi Sundowns.

