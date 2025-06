Partes chegam a acordo sobre pena para os condenados por racismo contra Vini Jr

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ‘Frente Atlético’, grupo ao qual os quatro condenados pertencem, tem histórico associado à extrema-direita e comportamentos discriminatórios. A sentença explicitou que os acusados atuaram “movidos por menosprezo e rejeição à cor da pele da vítima”. Ou seja, caracterização jurídica que reforça o enquadramento como crime de ódio.

Caso contra Vini Jr. remonta a dérbi

O episódio ocorreu em 26 de janeiro de 2023, horas antes do dérbi entre Real Madrid e Atlético, no estádio Santiago Bernabéu. Na ocasião, os torcedores penduraram um boneco inflável com a camisa do brasileiro em um viaduto próximo ao CT merengue, representando um enforcamento, com uma faixa que dizia “Madrid odeia o Real”.

Além das penas de prisão suspensas, a decisão ainda determina que os quatro condenados permaneçam afastados do astro, do CT do Real Madrid e de estádios durante partidas da La Liga e da RFEF. Também ficarão proibidos de utilizar redes sociais e deverão frequentar um curso sobre diversidade e não discriminação durante o período da pena.