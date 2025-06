Lateral do Porto discorda de ‘amasso’ do Palmeiras: ‘Não sei que jogo viram’

Palmeiras e Porto ficaram no empate sem gols neste domingo (15/6), no Metlife Stadium, pela primeira rodada do Super Mundial de Clubes. Muitos, entretanto, acreditam que o Verdão poderia ter saído com a vitória tranquilamente, por ter sido melhor em boa parte do embate. Contudo, o lateral-direito dos Dragões, João Mário, discorda.