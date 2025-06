Gerson recebe vaias em estreia do Flamengo pelo Mundial de Clubes

Capitão do Rubro-Negro, meio-campista tem acordo para defender as cores do Zenit após a disputa da competição

O protocolo da Fifa da entrada dos times paras partidas acompanha um costume dos esportes americanos, com os jogadores entrando um a um. Como capitão, Gerson foi o último da fila e recebeu vaias de grande parte da torcida do Fla. Entretanto, outro grupo aplaudiu o atleta.

O Flamengo estreou no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia. No entanto, Gerson roubou à cena durante a entrada dos times em campo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Com acordo para trocar o clube pelo Zenit, o camisa 8 recebeu vaias por boa parte da torcida rubro-negra no estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gerson, afinal, aceitou a proposta do Zenit para sair do Flamengo depois do Mundial de Clubes. O time russo pagou já depositou a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual) para contar com o atleta, que também defende a Seleção Brasileira.

Boto se posicionou sobre situação de Gerson

O diretor de futebol do Flamengo, aliás, negou que há negociação para saída do jogador e afirmou que ele está motivado para a competição.

“Gerson é um jogador do Flamengo. É um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação nossa, do Gerson com outro clube. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson, sabe o que tem que fazer. Até o momento, não o fez. Nós não podemos tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz”, disse.