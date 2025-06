Fortaleza confirma Vojvoda como técnico até o fim de 2025

Após rumores de uma possível mudança no comando, a diretoria do Leão do Picci vai manter o argentino por mais seis meses

Apesar da campanha abaixo do esperado, a diretoria mantém a confiança em Vojvoda. No Brasileirão, o Fortaleza está na zona de rebaixamento, com somente 10 pontos em 12 rodadas. Ainda assim, o clube acredita em uma reação. Durante a pausa para o Mundial de Clubes, o CEO Marcelo Paz e o diretor de futebol Sérgio Papellin têm discutido melhorias com o treinador. A ideia é ajustar o elenco e preparar a retomada no campeonato.

O Fortaleza encerrou o mistério nesta segunda-feira (16) e confirmou que o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda continuará no comando do Leão do Pici. Ele seguirá até o fim da temporada, conforme prevê seu contrato. Com isso, o clube colocou fim aos rumores sobre uma possível saída imediata.

A temporada 2025 começou com frustrações. O time perdeu a final do Campeonato Cearense para o Ceará. Além disso, ficou somente na quarta colocação do grupo na Copa do Nordeste. Na Libertadores, apesar da classificação às oitavas de final, o desempenho tem sido irregular. Isso preocupa tanto os torcedores quanto a diretoria. Já na Copa do Brasil, a eliminação veio cedo. O Fortaleza caiu na terceira fase para o modesto Retrô, nos pênaltis, jogando dentro do Castelão.

Nota oficial do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube informa que o técnico Juan Pablo Vojvoda continua no comando da equipe. Ele cumprirá o contrato, válido até o fim de 2025. A diretoria tricolor mantém total confiança em seu trabalho. Durante a paralisação do Brasileirão, Vojvoda conversa diariamente com o CEO Marcelo Paz e com o diretor de futebol Sérgio Papellin. O trio busca soluções para melhorar o desempenho da equipe e retomar o caminho das vitórias.

