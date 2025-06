Fluminense já teve projeto para comprar equipe nos Estados Unidos; entenda

Atualmente, o mundo globalizado trouxe ao futebol clubes que construíram verdadeiras redes, como é o caso do Manchester City, com equipes pelo mundo. Nesse sentido, no futebol brasileiro, John Textor, dono da SAF do Botafogo, também possui ações em outros clubes, como o Lyon, da França, mas no passado, o Fluminense também teve uma ideia semelhante. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o Tricolor de Laranjeiras, em 2013, idealizou um projeto para comprar um time de futebol nos Estados Unidos, algo que não saiu do papel.