Dupla do Atlético lidera estatística defensiva no Campeonato Brasileiro; confira números

Sem perder há oito jogos, o Atlético detém a maior invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E dois jogadores lideram a estatística defensiva: Rubens e Lyanco, destaques do Galo na temporada, Os dois aparecem com mais interceptações na Série A de acordo com dados do Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol.

O polivalente Rubens, que atua como lateral-esquerdo e meia, ocupa o primeiro lugar no quesito com 29 interceptações em 12 partidas. Já o zagueiro Lyanco aparece logo em seguida com 22 interceptações em oito jogos.