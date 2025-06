Com Jorginho, Flamengo está escalado para estreia no Mundial de Clubes

O Flamengo está escalado para estreia do Mundial de Clubes. O técnico Filipe Luís vai promover a estreia do volante Jorginho, único reforço para o torneio, diante do Espérance (TUN), nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela primeira rodada do grupo D do torneio.