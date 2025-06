Cano explica recuperação e projeta estreia do Fluminense: ‘Vontade de fazer o LL’

Restam menos de 24 horas para a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey. Assim, a torcida tricolor aguarda ansiosamente pelo retorno de seu artilheiro, visto que Cano está recuperado de uma lesão no joelho direito.

Artilheiro do time na temporada, com 14 gols, o argentino não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando esteve entre os titulares no duelo com a Aparecidense pela Copa do Brasil. Além disso, não estufa a rede desde o dia 20 de abril, no confronto com o Vitória, pelo Brasileirão.