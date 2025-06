Atacante celebra permanência e destaca ‘projeto ambicioso’ do Cruzeiro

O atacante Marquinhos não esconde a satisfação com a permanência no Cruzeiro. O jogador foi comprado em definitivo junto ao Arsenal (ING), após ganhar a confiança do técnico português Leonardo Jardim.

Além da oportunidade de prosseguir em Belo Horizonte, o jogador citou que a celeridade nas negociações entre ingleses e brasileiros foi surpreendente. E enalteceu a visão ambiciosa do projeto do clube mineiro.